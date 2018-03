Giunta Comunale, Biondi "E' organismo di fiducia del Sindaco; per ora nessun rimpasto"

“La giunta comunale è organismo fiduciario del sindaco, quindi la permanenza o meno degli assessori in carica dipende dal livello di gradimento del lavoro svolto. Nessuno può permettersi, da dentro o da fuori l’amministrazione, di mandare messaggi subliminali per ‘guidare’ certe scelte che sono nelle prerogative di chi è stato chiamato dagli aquilani a governare la città, pertanto non ho alcuna intenzione di mettere mano a inesistenti rimpasti”. Lo afferma il primo cittadino del capoluogo, Pierluigi Biondi, in riferimento alle notizie rilanciate in questi giorni di un'imminente ridefinizione dell’esecutivo municipale.

“Ricordo a tutti - ha aggiunto Biondi - che solo meno di un anno fa la coalizione di centrodestra aveva 19 punti di svantaggio rispetto a quella del centrosinistra e che al ballottaggio l’offerta di esperienza politica e amministrativa del sottoscritto ha consentito di ribaltare un risultato già chiaro, non altro. Di quella vittoria - ha sottolineato il sindaco - bisognerebbe far tesoro, con sobrietà e responsabilità, soprattutto da parte di chi ne ha beneficiato, a vario titolo, in questi dieci mesi. Ogni ulteriore invasione di campo, sia essa palese o sotterranea, non sarà tollerata - ha concluso Biondi - Ho ricevuto un mandato di cambiamento dagli aquilani che, pur tra mille difficoltà e con la resistenza di troppi, sto portando avanti. Tra la poltrona di primo cittadino e la dignità, sceglierò sempre la seconda. Lo tengano a mente consiglieri comunali, partiti e parlamentari”.