Il Gran Sasso e la nuova Ferrari, nella trasmissione Top Gear sulla BBC

Domenica 25 Febbraio è partita la 25° stagione di Top Gear su BBC Two e BBC Two HD nel Regno Unito il 3 marzo negli Stati Uniti mentre il 26 marzo è andata in onda la puntata n° 5 girata sul Gran Sasso e per le strade di Castel del Monte AQ dedicata alla Ferrari accanto a l’ Ape Piaggio: i simboli dei motori made in Italy .

Top Gear, lo show televisivo della BBC più visto in tutto il mondo, trasmesso in versione originale in più di duecento paesi, prodotto dalla BBC inglese ha girato la puntata sul Gran Sasso aquilano, dedicata alla Ferrari, lo scorso 10 luglio e sarà possibile vedere le puntate in Italia dal 1maggio.

Dal febbraio 2016 il nuovo presentatore è l'attore Matt Le Blanc (Joey di Friends), presente nelle scene girate in Italia e sul Gran Sasso da Fonte Cerreto all’osservatorio astronomico di Campo Imperatore alle viette di Castel Del Monte. La famosa trasmissione racconta le automobili con un taglio allo stesso tempo scanzonato e appassionato, un programma di auto, in uno spettacolo che va oltre il genere e il tema. Una curiosità, Top Gear è forse uno dei programmi televisivi più scaricati illegalmente al mondo.

Una esperienza unica, di promozione turistica e del territorio, a costo 0 per le amministrazioni aquilane, seguita e coordinata dalla Gran Sasso - L’Aquila Film Commission che porta le strade e i paesaggi del Gran Sasso nelle case di 350 milioni di spettatori nel mondo.

ll cineturismo è ormai un fenomeno mondiale: le amministrazioni in tutta Italia si sono rese conto che cinema e televisione possono richiamare i turisti, ospitare un programma Tv o un film serve per promuovere l’economia locale. La promozione territoriale passa anche attraverso il cinema e la Tv, in questo caso la tv internazionale, dove questo è stato attivato si è creato lavoro e opportunità per il territorio.

La Gran Sasso - L’Aquila Film Commission composta ormai da circa 25 Amministrazioni locali continua a lavorare in questa direzione.

La 25a stagione di Top Gear è composta da sei episodi, per il pubblico internazionale il primo episodio verrà visualizzato nelle seguenti date: BBC BRIT Polonia: 25 febbraio, BBC Player (Singapore e Malesia) : 26 febbraio, BBC BRIT Norvegia: 27 febbraio, BBC BRIT Sudafrica: 28 febbraio, BBC America : 3 marzo, EST (04 marzo EST), Italia, Spagna, Portogallo: 1 maggio, inoltre: Australia, Repubblica Ceca (PRIMA), Belgio (Medialaan), Cina BiliBili, Sony AXN India, Medio Oriente, Germania , Francia , Giappone, BBC Canada, Russia, Israele.

Rinnoviamo un grazie per il grande supporto al: Comune dell’Aquila , Comune di Castel del Monte, Centro Turistico del Gran Sasso, Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga, Prefettura dell’Aquila, Questura dell’Aquila, Provincia dell’Aquila, Polizia stradale dell’Aquila, il Comune di Santo Stefano di Sessanio, il Comune di Calascio, il Comune di Carapelle Calvisio,