Il Karate Aquilano Continua a Stupire l'Italia, Weekend Stellare con 9 Medaglie Pregiate

Un fine settimana pieno di emozioni è stato quello vissuto dai praticanti di karate del Centro Polisportivo Giovanile Aquilano. Sabato 28 e domenica 29 aprile si è svolta a San Benedetto del Tronto la Coppa Italia Csen 2018 di karate, manifestazione organizzata a livello nazionale sotto l’egida del Centro Sportivo Educativo Nazionale ente di promozione sportiva che fa del suo meglio per la diffusione dell’attività sportiva nel mondo dei giovani. 2000 atleti appartenenti a 140 società si sono confrontati nel Palasport “Bernardo Speca”. Gli atleti aquilani guidati dai Maestri Benedetto Arnone e Armando Matarelli hanno ben figurato in una compagine di altissimo livello. Sabato si sono confrontati i più esperti, cinture marroni e nere, ottenendo ottimi risultati: Federico Arnone 1° Classificato nella categoria Cadetti-Kata, già medaglia d’oro All’Open Adidas di Riccione del’8 aprile u.s. e Rosone Gloria 3a Classificata nella categoria Seniores-Kata.

Lusinghieri anche i risultati di Marco Cocciolone 6° Classificato nella categoria Seniores-Kata, Arnica Giuranna, Chiara Banfi, Melissa Dionisi e Stefano Scrocco.

Domenica è stato il turno delle cinture colorate e anche qui gli aquilani hanno riportato risultati eccezionali con Iris Giuranna 1a Classificata tra le cinture blu categoria Fanciulli-Kata-Percorso-Palloncino, Marco Di Giacomantonio 3° Classificato nella categoria Bambini-Kata-Percorso-Palloncino cinture bianche, Francesco Bartolini 3° Classificato nella categoria Ragazzi-Kata cinture verdi/blu, Roberta D’Onofrio 1a Classificata categoria Juniores-Kata cinture blu e Marco Petruccelli 3° Classificato nella categoria Cadetti-Kata cinture verdi/blu. Di nota anche i risultati ottenuti da Francesco Cappella e Anna Di Giacomantonio.

Tutti gli atleti hanno contribuito agli splendidi risultati ottenuti dimostrando una notevole dose di capacità tecnico-tattica che gli hanno permesso di dominare la competizione.

In contemporanea, domenica a Castellalto (TE) si sono svolti i campionati regionali FIJLKAM di kata categoria Juniores dove Melissa Dionisi si è piazzata al 2° posto strappando la qualificazione ai Campionati Italiani FIJLKAM che si svolgeranno a Roma il prossimo 2 giugno.

Tutto lo staff della CPGA karate impegnato da tempo nella preparazione di atleti di altissimo livello è molto soddisfatta dei continui e costanti risultati che la pongono sicuramente come realtà di riferimento nel mondo del karate del Centro Italia.

Molteplici i prossimi appuntamenti che la vedranno impegnata a partire dal raduno tecnico coordinato dall’Allenatore della Nazionale Universitaria FIJLKAM M° F. Maffolini che si svolgerà presso la palestra Attiva Centro Fitness dell’Aquila il 20 maggio ed i Campionati Karate 1 Yought League che si svolgeranno a Sofia in Bulgaria dal 25 al 27 maggio.