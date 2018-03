Il Sindaco De Angelis ritira dimissioni, presenta nuova Giunta e passa a Forza Italia

Gabriele De Angelis, sindaco di Avezzano, ha ufficialmente ritirato le dimissioni, presentate lo scorso 7 marzo dopo aver perso la maggioranza uscita dal ballottaggio del 25 giugno scorso a causa delle cosiddetta 'anatra zoppa'.

E dopo aver riconquistato la maggioranza grazie all'appoggio dell'Udc ha nominato la nuova Giunta che è composta da Lino Cipolloni, Leonardo Casciere, Crescenzo Presutti, Felicia Mazzocchi, Rocco Di Micco, Chiara Colucci e Angela Salvatore, a cui saranno attribuite nei prossimi giorni le diverse deleghe

"Siamo riusciti a ricomporre una nuova maggioranza per governare - ha commentato De Angelis- Sono soddisfatto e grato per l'approccio tenuto da queste persone che hanno dimostrato un grande senso di responsabilità. Ora possiamo proseguire i lavori per realizzare il nostro programma di mandato modificato e condiviso dai nuovi entrati».

Il sindaco, a margine della conferenza stampa, ha inoltre dichiarato l'intenzione di aderire a Forza Italia

A rappresentare gli azzurri alla conferenza i neoeletti parlamentari Antonio Martino, deputato, e Nazario Pagano, senatore, nonché coordinatore regionale del partito, e il consigliere regionale marsicano Emilio Iampieri.

Anche con l’Udc è stato firmato un nuovo accordo che prevede priorità di governo condivise.