Il super-anticiclone riuscirà a dominare fino al 25 Aprile? Ecco la tendenza

PERIODO PIU' STABILE E CALDO IN VISTA - La rimonta anticiclonica dei prossimi giorni sull'Europa centrale porrà fine a un periodo di spiccata dinamicità meteorologica e aprirà una fase, la prima della stagione, di tempo decisamente più stabile e con i primi caldi primaverili.

ANTICICLONE DOMINANTE SU TUTTA EUROPA - Dopo tante settimane tornerà dunque a farci compagnia l'anticiclone europeo, figura barica che lo scorso anno aveva dominato in lungo e in largo determinando lunghi periodo siccitosi e sopra media termica.

Ad ora è presto per capire se siamo di fronte a un vero e proprio cambio di rotta stagionale o si tratterà solo di una fase momentanea, ma sicuramente un'alta pressione così ben struttura ed estesa non avrà vita breve e sarà destinata a durare per almeno una settimana.

Le probabilità dunque che il bel tempo ci accompagni per gran parte del lungo ponte tra il 21 e il 25 Aprile, garantendo tanto sole e caldo diurno sono ormai molto elevate.

METEO TENDENZA 25 APRILE -

L'elevata distanza temporale ci induce comunque a una certa prudenza proprio intorno al giorno della festa della Liberazione. L'anticiclone potrebbe infatti cominciare a sgonfiarsi a partire dal suo bordo settentrionale, incalzato da un ripresa del flusso atlantico zonale. Qualche fronte atlantico potrebbe così cominciare a insidiare le Alpi, in un contesto comunque di tempo in prevalenza soleggiato e caldo e portare maggior variabilità a partire dai rilievi tra il 24 e il 26 Aprile.

Non possiamo escludere, proprio verso fine mese, il transito di una fronte atlantico più organizzato in arrivo da Nord Ovest, in grado di dar luogo a rovesci e temporali più diffusi anche in pianura, specie al Nord Est e sulle Adriatiche, ma per maggiori conferme sarà necessario attendere i prossimi aggiornamenti.