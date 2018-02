Incendio SerPlast di Cellino Attanasio, in corso accertamenti congiunti di Arta e Asl di Teramo

Arta Abruzzo, allertata questa mattina dai Vigili del Fuoco, ha effettuato un sopralluogo congiunto con il Dipartimento di Prevenzione della Asl di Teramo nel luogo dell’incendio divampato in nottata all’interno del capannone industriale della ditta “SerPlast”, in località Stampalone di Cellino Attanasio (Teramo).

L’incendio, che ha interessato un’ampia area della fabbrica in cui era stoccato materiale plastico, è ormai spento.

Sono in corso accertamenti congiunti da parte del personale del Distretto provinciale Arta di Teramo e dei tecnici Asl, che effettueranno dei campionamenti su ortaggi a foglia larga e frutta dei campi circostanti.

I campioni saranno analizzati dall’Istituto Zooprofilattico “Caporale” di Teramo, presso cui opera il Laboratorio Nazionale di Riferimento per le Diossine e i Policlorobifenili in mangimi e alimenti destinati al consumo umano, per verificare eventuali ricadute dei fumi sprigionati dal rogo.

L’incendio della “SerPlast” è il terzo, dopo quelli del locale Asl di contrada Casalena a Teramo e dell’ex Cirsu di Notaresco, che vede impegnato il Distretto Arta di Teramo dall’inizio dell’anno.

Il conto sale se si guarda al recente passato, con l’incendio devastante dell’azienda “Italpannelli” di Ancarano, nel marzo 2016, le fiamme nel capannone dell’Am Consorzio sociale servizi per l’ambiente a Scerne di Pineto, a novembre 2016, e il rogo che ha interessato lo stabilimento della ditta “Richetti” di località Sant'Atto di Teramo alla fine di giugno 2017.