Incendio magazzino in disuso Asl Teramo Fiamme su 1.200 metri quadrati. Edificio ora inagibile

Un incendio di natura probabilmente dolosa, secondo i primi accertamenti, è divampato a Teramo verso le 7,30 in un edificio in disuso della Asl, nel complesso immobiliare di contrada Casalena, insediamento dell'ex servizio di igiene mentale e che oggi ospita alcuni servizi come il Sera, le Vaccinazioni e l'Igiene degli alimenti.

Dopo l'allarme del servizio di vigilanza, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno spento in tre ore le fiamme estese su un'area di circa 1.200 metri quadrati. All'interno dei locali vi sono ammassati materiali di ogni genere: merci inutilizzabili ma anche faldoni di documenti scaduti, materiali sanitari, vecchi arredi ospedalieri ormai inutilizzabili.

L'edificio è stato dichiarato inagibile. Per i VVf, le fiamme sarebbe state appiccate in due diversi punti, lontani tra di loro, con liquido infiammabile.

Alcune stanze dell'edificio vengono usate da senzatetto ed extracomunitari per trovare riparo la notte. E' il terzo episodio in due anni che coinvolge l'edificio.