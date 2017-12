Incidente mortale sulla A14, muore una donna 5 i feriti

Una donna è morta e cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale sull'A14 Bologna-Taranto, tra Val Vibrata e Giulianova, in direzione Pescara.

Sembrerebbe che ad entrare in collisione siano state due auto che procedevano nella stessa direzione, l'auto dove si trovava la donna poi deceduta, avrebbe tamponato una Fiat Bravo, che aveva rallentato per un ingorgo trovatosi davanti. A guidare la Giulietta, il genero della 76enne. In auto con loro anche la figlia della signora morta praticamente sul colpo.

Altre cinque persone sono state trasferite in ospedale con traumi più o meno gravi: il 118 ha portato due feriti al Mazzini di Teramo e tre all’ospedale di Giulianova.