Incidente mortale tra Popoli e Vittorito morto pensionato 69enne

Roberto Fanone, 69 anni di Roma ma domiciliato a Vittorito è morto in un incidente stradale avvenuto tra Popoli (Pescara) e Vittorito (L'Aquila), nelle vicinanze del Ponte del Calvario, sul fiume Aterno.

In base ad una prima ricostruzione dell'incidente, Fanone era alla guida della sua Ford Ka che, mentre percorreva la strada provinciale Popoli-Vittorito, è finita nel senso opposto di direzione scontrandosi frontalmente con un camion. La macchina è rimasta incastrata.

L'uomo è stato estratto poco più tardi dai vigili del fuoco, ma per lui non c'era più niente da fare.

Sul posto, per i soccorsi, i vigili del fuoco e il 118. I rilievi dell'incidente sono in corso per accertare l'accaduto e le responsabilità.