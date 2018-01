Inizio di settimana con temperature primaverili

L'alta pressione si sta espandendo con forza dall'Atlantico verso il Mediterraneo centrale e l'Italia, trasportando masse di aria molto mite per la stagione. Le temperature in Italia sono destinate ad aumentare da Nord a Sud e si porteranno in molti casi su valori quasi primaverili, superando i 15°C al Sud e sulle isole. Temperature destinate ad aumentare anche in quota, in particolare sull'arco alpino occidentale, dove a inizio settimana sono attese punte di 10°C a 1500m. Faranno eccezione però le zone destinate rimanere in nebbia o sotto il tappeto di nubi basse anche di giorno, prime fra tutte quelle della Val Padana lungo il corso del Po.

LUNEDI': L'alta pressione continua ad espandersi e le temperature subiscono un generale aumento su tutta Italia, con punte di 15/16°C al Centro-Sud e sulle isole maggiori. Le nebbie inizieranno invece ad intensificarsi lungo la Val Padana, inibendo il riscaldamento diurno su alcune zone di pianura. Al Nord previste minime tra 1 e 5°C, massime tra 6 e 10°C, fino a 10°c a 1500m, 8°C a 2000m; al Centro e Sardegna minime tra 4 e 7°C, massime tra 9 e 15°C; al Sud minime tra 7 e 12°C, massime tra 13 e 16°C.

MARTEDI'. Alta pressione sempre protagonista, ma da ovest iniziano ad infiltrarsi correnti più umide che determinano un aumento della nuvolosità sul versante tirrenico e un rallentamento del riscaldamento diurno.

Sulla Val Padana saranno ancora nebbie e nubi basse ad inibire il rialzo termico, mentre sulle Alpi continuerà la fase quasi primaverile.

Al Nord minime tra 2 e 6°C, massime tra 9 e 11°C, a 1500m punte di 9/10°C sulle Alpi occidentali,a 2000m fino a 8°C; al Centro minime tra 4 e 7°C, massime tra 9 e 13°C, fino a 16°C in Sardegna; al Sud minime tra 7 e 12°C, massime tra 13 e 15°C.

MERCOLEDI'. Poche variazioni, se non un principio di abbassamento delle temperature sul versante tirrenico per l'ingresso di infiltrazioni di aria più umida da ovest. Al Nord massime fino a 8/11°C, al Centro massime fino a 11/14°C con punte di 15°C in Sardegna, al Sud massime fino a 13/15°C.

Nei giorni successivi appare possibile un calo delle temperature per il passaggio di una perturbazione