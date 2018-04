Inizio settimana all'insegna dell'instabilità, con piogge, temperature in calo

SITUAZIONE - la goccia di aria fredda in quota a inizio settimana dal Nord Africa si porterà sull'Italia, dove stazionerà fino a mercoledì, coinvolgendo maggiormente le regioni centro meridionali. Pertanto il tempo risulterà ancora a tratti instabile, soprattutto sui rilievi e a ridosso di essi; non mancheranno tuttavia anche dei momenti più soleggiati.

LUNEDI' - piogge al mattino al Nord Est, a ridosso di Alpi, Prealpi e sul basso Tirreno, altrove variabilità asciutta. Nel corso del pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo lungo tutta la dorsale appenninica ma anche sui rilievi alpini e prealpini, in locale estensione verso le vicine zone di pianure. Possibili anche grandinate Sole prevalente su Liguria, Sardegna e buona parte dei settori costieri.



MARTEDI' - Al mattino nubi irregolari sul medio-basso Adriatico con deboli piogge. Nel corso del pomeriggio fiorire di temporali, localmente forti lungo tutto l'Appennino, in locale estensione alle vicine zone di pianura. Tempo buono al Nord con clima molto gradevole e in gran parte soleggiato.

MERCOLEDI' - il contesto si mantiene stabile e soleggiato al Nord, Toscana e Umbria, ancora possibilità di qualche pioggia o temporale a prevalente evoluzione diurna al Sud, Medio Adriatico, Lazio e Sardegna.



RESTO DELLA SETTIMANA - dalla seconda parte della settimana il tempo volgerà probabilmente verso il bello, complice il definitivo assorbimento dell'area depressionaria mediterranea e al contemporaneo aumento della pressione atmosferica. Pertanto ci aspettiamo gli ultimi episodi di instabilità al Sud, ma confinati soprattutto sui rilievi appenninici. Sul resto del paese condizioni di bel tempo con clima gradevolmente mite di giorno.