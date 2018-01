Intercettato dalla Polizia marocchino si da alla fuga, catturato e trovato con 100 grammi di hashish

Il personale della Sottosezione Polizia Stradale di L’Aquila, nell’ambito dei servizi predisposti dal Servizio Polizia Stradale del Ministero dell’Interno per il contrasto della guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ha provveduto all’arresto di un cittadino marocchino, Y.B. di anni 23, per il reato previsto dall’ articolo 73/1° bis D.P.R. 309/90 (Detenzione di sostanza stupefacente destinata ad uso non esclusivamente personale.

In particolare, una pattuglia della Specialità, mentre percorreva l’autostrada A/24, con direzione Roma – L’Aquila, all’altezza della progressiva chilometrica 97+400 nel territorio del comune aquilano, notava un’autovettura ferma in corsia di emergenza con due persone fuori dal veicolo.

Insospettiti, gli operatori si fermavano per procedere al controllo di polizia, ma, alla vista della pattuglia, i due si davano precipitosamente alla fuga lungo la scarpata adiacente la sede autostradale.

Stante il forte sospetto che gli stessi potessero essere gli autori di qualche episodio criminoso, gli agenti immediatamente si ponevano all’inseguimento a piedi degli stessi, riuscendo a bloccarne uno, mentre l’altro riusciva a scavalcare la rete di recinzione autostradale, facendo perdere le proprie tracce, così come il veicolo su cui loro viaggiavano e a bordo del quale sicuramente vi era una terza persona.

Nella circostanza i due fuggitivi lanciavano nella campagna adiacente un pacchetto, che una volta recuperato ed analizzato è risultata essere della sostanza stupefacente di tipo Hashish, del peso di grammi 100.

Stante quanto sopra gli operatori procedevano all’arresto del giovane bloccato, risultato essere tra l’altro senza fissa dimora, dandone immediata notizia al magistrato di turno.

Nel corso di questa mattina lo straniero è stato giudicato per direttissima e condannato alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, con espulsione dal territorio nazionale ed accompagnamento coattivo alla frontiera.

Sono in corso le attività di indagine finalizzate all’individuazione dei fuggitivi e dell’autovettura.