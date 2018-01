Investita sulle strisce pedonali, grave 65enne di Lanciano

Una donna di 65 anni è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Pescara per le gravi ferite riportate dopo essere stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali a Lanciano, in via Ciriaci.

L'incidente è avvenuto intorno alle 8.45. Secondo una prima ricostruzione degli agenti di Polizia Municipale, intervenuti sul posto, l'automobilista alla guida è stata abbagliata dal sole e non ha visto la donna, che stava attraversando la strada per raggiungere il marito, in attesa nella loro auto poco distante.

Sbalzata per oltre 10 metri, la signora è stata immediatamente soccorsa dal 118 e trasportata all'ospedale pescarese.