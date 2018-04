L'Italia al caldo, con picchi fino a 30 gradi nella pianura Padana

SITUAZIONE. L'alta pressione è in rinforzo sull'Europa centrale dove il tempo risulta stabile, fin sull'Italia settentrionale e su parte di quella centrale. Le temperature in queste zone sono in aumento e si stanno portando su valori quasi estivi con punte diffusamente superiori a 25° al Nord Italia e su parte del Centro, sfiorando localmente i 30°C sulla Pianura Padana.

Situazione diversa invece al Sud e a tratti al Centro Italia, dove rimane in vita una depressione in quota, seppur blanda, responsabile di alcuni rovesci e temporali che si manifesteranno soprattutto nelle ore diurne. Tale situazione ci accompagnerà fino alla fine della settimana, anche se giorno dopo giorno l'area di bassa pressione si colmerà gradualmente e si sposterà verso i Balcani, favorendo un progressivo aumento della stabilità anche al Sud.

GIOVEDI'. Qualche temporale nel pomeriggio si affaccerà dalla dorsale centrale alle zone interne di Lazio e localmente Calabria (in sconfinamento alla costa tirrenica), ma sarà soprattutto in Sicilia che si assisterà ai fenomeni più importanti, con temporali anche consistenti nel pomeriggio sulle zone interne di Trapanese, Palermitano e localmente del Messinese.

Qualche fenomeno possibile inoltre sull'entroterra sardo, in sconfinamento alla costa occidentale.

VENERDI'. Indebolimento della depressione al Sud e tempo in miglioramento, anche se permarrà il rischio di qualche rovescio o temporale sui rilievi di Sicilia e Calabria, oltre che su parte della Sardegna, comunque in esaurimento ovunque in serata.

SABATO E DOMENICA. L'area di bassa pressione si sposta verso il sud balcanico e l'instabilità diurna rimarrà confinata alle zone interne della Sicilia, dove sarà più alto il rischio temporali. Locali fenomeni possibili anche sulle zone interne di bassa Calabria e Lucania.

Da lunedì definitiva stabilizzazione anche all'estremo Sud e assenza di temporali.