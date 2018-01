L'Italia investita dalla tempesta Eleanor, venti forti di Ponente e maestrale

SITUAZIONE: l'Italia viene investita da forti correnti di Ponente e Maestrale a tutte le quote, in conseguenza di un assetto barico a scala europea caratterizzato dall'anticiclone delle Azzorre appiattito a medio-basse latitudini, a cui si associa l'accelerazione del vortice polare alle medio-alte latitudini.

Fino a giovedì 4 persisteranno forti venti ma anche nei giorni successivi il clima rimarrà ventoso. Analizziamo nel dettaglio le zone più esposte. Mar Tirreno, Canale di Sicilia e Ionio: ventilazione in nuovo rinforzo tra la serata di mercoledì 3 e la notte su giovedì 4 con nuove raffiche localmente prossime a 80-100km/h tra Sicilia e Calabria anche oltre i 100 km/h tra Sardegna e Corsica e su Arcipelago Toscano.

Appennino Tosco-Emiliano: nel corso di giovedì 3 è atteso un brusco rinforzo dei venti da ovest-sudovest su tutta la dorsale Appenninica e in particolare su quella settentrionale sono attesi venti tempestosi con raffiche prossime ai 150 km/h su vette e valichi oltre 1500 m. Rinforzi di Garbino non esclusi fin sulle zone pedemontane e pianeggianti di Romagna e alte Marche.

Arco Alpino: su tutte le Alpi venti di maestrale in rinforzo fino a raggiungere carattere di vera e propria tempesta nel corso di mercoledì 3 in particolare sui settori alpini di confine e occidentali dove oltre i 2000 m le raffiche potranno superare localmente i 150 km/h.

Condizioni dunque proibitive per le attività in alta montagna sulle Alpi di confine (Cozie, Graie, Pennine, Lepontine, Retiche e Altoatesine), complice le forti precipitazioni portate dai versanti esteri.Mar Tirreno, Ligure e Ionio agitati, fino a molto agitati o localmente grossi il Mar di Corsica e Tirreno settentrionale con mareggiate tra Corsica e Arcipelago Toscano.

Situazione più tranquilla sul Mar Adriatico.