L'ondata di maltempo sulla penisola in via di esaurimento a nord

PIOGGE, TEMPORALI E VENTO AL CENTROSUD - Un nuovo vortice mediterraneo interessa l'Italia, alimentato dall'aria fredda artica in afflusso su Europa centro-settentrionale fin su Spagna e Baleari.

Si sono dunque rinnovate condizioni di forte instabilità su diverse regioni del Centrosud con piogge e rovesci in particolare al Centro e Sardegna, con neve mediamente oltre i 900-1200m. Temporali sparsi anche intensi dopo aver bersagliato la Sicilia, in particolare trapanese e palermitano, si sono poi estesi anche su Campania, Molise, più occasionalmente tra Puglia, Lucania e Calabria. Si segnalano fenomeni localmente forti in particolare su settori campani e siculi, con picchi di 150mm su Etna e Peloritani. Il tutto accompagnato da venti sostenuti tra Libeccio e Scirocco con raffiche di oltre 60-70km/h.

NEVE A QUOTE BASSE AL NORD - Seppur più marginalmente sono state interessate anche le regioni del Nord, dove l'interazione con l'aria più fredda ha favorito nevicate anche a quote basse.

Neve in particolare tra basso Piemonte, entroterra ligure e Oltrepo pavese fin verso i 150-200m con fiocchi ad Acqui Terme, Alba, anche a tratti anche ad Asti e fin quasi alle porte di Genova complice la tramontana scura ( ieri sera la neve ha fatto la comparsa a Cogoleto ): gli accumuli crescono rapidamente con la quota, in media sui 5-10cm dai 300m, fino a oltre 20cm dai 600-700m di quota ( accumuli consistenti sull'Appennino savonese ).

Neve a quote molto basse a tratti anche sull'Emilia, in particolare tra bolognese, reggiano, parmense e piacentino, con fiocchi a tratti anche a Parma città.

Precipitazioni sparse hanno risalito anche Lombardia e Triveneto, con neve mediamente oltre i 400-700m, a tratti più incisive sull'alto vicentino; imbiancati anche i comuni più alti della Brianza.

METEO PROSSIME ORE - il vortice depressionario insisterà sull'Italia pur perdendo gradualmente potenza, rinnovando piogge e temporali sparsi su gran parte del Centrosud, con neve oltre 800-1200m su Appennino centrale, in calo a 1000-1300m su quello meridionale entro sera. Residue deboli precipitazioni anche sul Nordest, nevose dai 500-700m ma in esaurimento.

Migliora lentamente sul Nordovest pur con persistenza di cieli nuvolosi. Temperature in graduale calo al Centrosud con ingresso di aria più fredda, stabili al Nord.