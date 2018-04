La KickBoxe Aquilana del Maestro Di Pardo Sbanca i Campionati Nazionali a Napoli WTKA

Combattere sul ring è sempre una vittoria, ma volete mettere partire da L'Aquila e sbancare il campionato Italiano WTKA nella seconda fase di qualificazione centrosud (il più difficile).

A fare l'impresa è il Team KBS allenato dal Maestro Francesco Di Pardo, ma i veri combattenti sono loro, gli atleti che vanno dagli 8 anni agli oltre 40.

Per i più piccoli grandi soddisfazioni per Cardellini Alessio e Francesco Terzi ,entrambi di 8 anni, argento nella categoria Low Kick.

Oro per Cristian Milazzo che vince alla categoria primi guanti 12 anni, così come è d'oro il calcio alto di Alessandro Scaramella che nel K1 light (cat. 80 kg) sbaraglia l'avversario con un KO tecnico che è raro vedere in gare di questo genere.

Come pure ottimi sono stati Palmieri Lorenzo con l'oro nel junior k1 light (cat. 55 kg) e Ciammetti Pierpaolo nel K1 light junior che conquista l'argento.

Vince nella categoria regina (quella dei massimi) Cicchetti Riccardo che impone i suoi ritmi nel K1 contatto pieno e la spunta con un KO tecnico.

Ottimo il piazzamento di Risdonne che con soli 30 giorni di allenamento nei primi guanti senior conquista l'argento.

Plauso anche ad Andrea Terzi, fuori dal medagliere solo perchè nel K1 light (cat. 70Kg) viene sconfitto dal secondo assoluto.

Alla fine il Maestro Di Pardo è molto soddisfatto: "Abbiamo fatto vedere un Team compatto in cui tutti crescono e nessuno viene lasciato indietro. - dichiara a caldo - Le medaglie sono importanti, ma è la determinazione quella che fa diventare campioni e qui all'Aquila di determinazione ne sappiamo tirare fuori parecchia"

L'appuntamento per il team è a brevissimo, il 28 aprile si riparte per Sermoneta (in provincia di Latina) dove gli atleti aquilani sono attesi come quelli da battere.

Per chi volesse unirsi al KBS Team può effettuare la sua prova il Martedì ed il Venerdì presso la palestra WorldGymCenter di Sassa (Aq)