Ladri in azione nel frentano, svaligiano case e sportello bancomat

Due colpi in una notte, quella del Primo Maggio, a Lanciano e nella vicina Mozzagrogna (Chieti), dove ladri hanno portato via preziosi per 50mila euro da un'abitazione e oltre 30mila euro in contanti da un bancomat.

A Lanciano da una cassaforte aperta con una mola elettrica, sono stati rubati oro, gioielli e orologi. I ladri hanno approfittato dell'assenza dei proprietari dell'appartamento, al quinto piano di un condominio, e sono entrati in mansarda dove si trovava la cassaforte.

Il bancomat dell'agenzia Bper di Mozzagrogna (Chieti) è stato fatto saltare con esplosivo; 30 mila euro sono stati portati via, banconote per migliaia di euro sono rimaste sul posto.

I ladri, ripresi in questo caso dalle telecamere di sorveglianza del Comune, indossavano caschi da lavoro con torce frontali. Sul colpo indagano i carabinieri della compagnia di Ortona (Chieti).