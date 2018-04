Lavoratori in nero in night club abusivo, i carabinieri chiudono locale e segnalano proprietario

In undici lavoravano in 'nero' in un night club a sua volta privo delle necessarie autorizzazioni e licenze per l'esercizio di attività di pubblico intrattenimento e non iscritto alla Camera di Commercio.

Lo hanno scoperto i Carabinieri della sede dell'Ispettorato di Chieti in un accesso ispettivo della scorsa settimana. Ne è conseguita la temporanea chiusura dell'attività, prevista dalla legge quando il numero degli irregolari supera la soglia del 20% della forza lavoro, e la segnalazione all'autorità giudiziaria del titolare del night.

Gli accessi ispettivi dei Carabinieri, tra Ispettorato di Chieti e di Pescara, sono stati però nel complesso tre nel giro di pochi giorni, tra San Vito Chietino e San Giovanni Teatino.

Nel complesso, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 40 mila euro; elevate prescrizioni penali per 64 mila euro e, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, sono stati adottati 3 provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale.