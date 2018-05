Lavoro in corso su strade provinciali, riaperte le Sannite

Il presidente della Provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, con il settore Viabilità informa che è stata riaperta al traffico delle auto la S.R. 479 "Sannite", restano interdette al traffico su due ruote di moto e bici le strade incluse nell'ordinanza del dirigente del settore Viabilità Bonanni, in attesa di installare la cartellonistica di salvaguardia che permetterà la riapertura delle carrabili; le segnalazioni, con relative prescrizioni, saranno rimosse con l'avanzamento dei lavori programmati dall'ente. La Provincia, si legge in una nota, sta lavorando a pieno ritmo per la riapertura della strada regionale n. 17 bis "della Funivia del Gran Sasso e di Campo Imperatore" che sale fino agli impianti dove, il prossimo 13 maggio, arriverà la 9/a Tappa della 101 edizione del Giro d'Italia: le operazioni di sgombroneve sono iniziate già dalle prime giornate di aprile dal bivio di Montecristo (km 28+300). Il termine delle operazioni di pulizia dovrebbe essere il 4 maggio.

Nel frattempo sono stati avviati lavori di sistemazione dei piani viabili sulle altre strade attraverso rifacimento a tratti dei manti e delle barriere laterali.

Conclusi i lavori sul tratto SR 17 bis dal km 38+200, Bivio Ruderi di S. Egidio, al km 41+500, innesto con S.P. n. 97, sulla S.P. n. 97 "del Lago Racollo" è in conclusione l'ultimo tratto all'innesto con la S.P. n. 7 "di Castel Del Monte" nel centro abitato di Santo Stefano di Sessanio.

Sulle SS.PP. n. 98, n. 8, n. 97 è stato effettuato l'intervento di sfalcio erba e pulizia dagli arbusti delle banchine stradali, in fase di conclusione la pulizia con mezzi dell'Amministrazione della S.R. n. 602 "di Forca di Penne" dall'innesto con la SS n.153 fino all'innesto con la provinciale n. 98. In data odierna disposta con ordinanza del Settore Viabilità la riapertura della SR n. 17 bis (direttrice) dal km 28+300, in località Montecristo, al km 49+300, in località Fonte Vetica, restituendo quindi il collegamento dal versante aquilano da Fonte Cerreto fino Castel del Monte.