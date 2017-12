Lite durante pranzo di Natale, accoltellato 41enne di Vasto

Erano a tavola per il pranzo di Natale quando è iniziata una violenta lite familiare tra due parenti al culmine della quale uno dei due ha preso un coltello da cucina ed ha colpito il cognato al collo, ferendolo in maniera seria: il fatto è accaduto nel pomeriggio in una villetta in contrada Montevecchio a Vasto Marina.

Con l'accusa di tentativo di omicidio è stato arrestato un pescatore di Vasto; il ferito è un 41enne, pugile ed ex campione europeo nella categoria pesi piuma. Al termine di un lungo interrogatorio, avvenuto nella caserma dei carabinieri della Compagnia di Vasto, il sostituto procuratore della Repubblica Gabriella De Lucia ha ritenuto, in considerazione della gravità dei riscontri raccolti, di disporre la misura cautelare in carcere per l'aggressore.

Sono stati gli stessi commensali, che hanno assistito al fatto, ad accompagnare in ospedale il ferito.

I medici del reparto di Chirurgia del nosocomio vastese hanno operato per diverse ore l'uomo che, seppur in prognosi riservata, non sarebbe in pericolo di vita.

Tra i due cognati, per quanto è dato sapere, pare non scorresse buon sangue con rancori mai sopiti.