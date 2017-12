Lutto a Notaresco, Muore nel sonno a 18 anni, Bruno D'Agostino

Bruno D'Agostino un giovane 18enne si è sentito male nella casa dove abitava, a Valle Vignale di Notaresco. I genitori hanno chiamato subito il 118, che è intervenuto immediatamente, ma gli operatori del soccorso sanitario l'hanno trovato in fin di vita e hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma inutilimente.

Non ce l'hanno fatta: il ragazzo è morto. Su richiesta della famiglia, è stata eseguita l'autopsia, che non ha chiarito in prima battuta le cause del decesso del giovane: stando alle prime risultanze, è stata esclusa la presenza di una patologia congenita al cuore, né evidenziati problemi particolari a livello cardiocircolatorio, tali da portare alla morte.

Si ipotizza allo stato attuale la presenza di una polmonite in fase acuta, ma saranno i prossimi riscontri a fare piena luce.

Il giovane frequentava l'ultimo anno dell'istituto "Moretti", a Roseto. La sua scomparsa ha suscitato lutto e dolore nelle comunità di Notaresco e Roseto, dove sono state sospese tutte le attività natalizie.

I funerali del giovane si terranno domani sabato 23 alla 10,30