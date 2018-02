Lutto nel mondo culturale aquilano, è morto Alessandro Clementi

Lo storico aquilano Alessandro Clementi si è spento oggi all'età di 91 anni, storico e autore di molti libri sul capoluogo abruzzese, fu il traduttore della Bolla di Papa celestino V.

La sua scomparsa è stata accolta con grande cordoglio dalla città.

Tra le prime ad esprimere il suo dolore la senatrice Pezzopane: “E' una perdita grave e dolorosa per la nostra città e per il mondo della cultura. Il prof. Clementi è stato un importante punto di riferimento per la comunità culturale e scientifica della nostra città. Profondo conoscitore e attento studioso della storia dell'Aquila, Clementi ha dato un contributo eccezionale agli studi sulla nostra regione. Oltre ad essere uno straordinario studioso , è stato per decenni un divulgatore di conoscenza, di storia e di identità culturale.

Sono vicina ai suoi familiari, a cui invio le più sentite condoglianze ”.