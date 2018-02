Maltempo, Figc Abruzzo sospende attività fino al 1 marzo

La neve che dalla notte scorsa ha imbiancato tutto l'Abruzzo ha portato il Comitato Regionale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, presieduto da Daniele Ortolano, a sospendere tutte le attività regionali fino a giovedì 1 marzo.

Questo il comunicato ufficiale diramato dalla Figc Abruzzo: "A causa del perdurare delle avverse condizioni atmosferiche, tutte le gare dei campionati regionali in programma fino a giovedì 1 marzo compreso, sono rinviate a data da destinarsi.

Sono annullate anche le amichevoli delle Rappresentative Allievi e Giovanissimi di Calcio a 11, contro le Marche, in programma mercoledì 28 febbraio, e anche il raduno della Rappresentativa Juniores Calcio a 11 programmato per giovedì 1 marzo. Annullati infine i raduni delle selezioni Allievi e Juniores Calcio a 5, previsti per mercoledì 28 febbraio".