Maltempo al Nord e parte del Centro, tanta NEVE sulle Alpi.

Nella notte il maltempo ha colpito duro al Nord, con piogge battenti che dal Nordovest si sono spostate al Triveneto accumulando fino ad ora 35/40mm dalla mezzanotte sulla fascia pedemontana alpina centro-orientale.

Fino alle prime ore della notte la perturbazione ha agito ancora al Nordovest con tanta pioggia e abbondanti nevicate sulle Alpi. Oltre i 2000m in alcune zone si è superato il mezzo metro di fresca sulle Alpi occidentali, ma i fiocchi si sono spinti ben più in basso, fin verso i 1200/1300m.



Le abbondanti nevicate delle ultime ore hanno provocato anche il distacco di alcune slavine e valanghe sulle Alpi occidentali.

In particolare in Valle d'Aosta una valanga caduta verso le 4 di notte sulla regionale per Cogne all'altezza di Chevril ha portato alla chiusura della strada isolando il paese.



Carabinieri, Vigili del fuoco, Soccorso Alpino, Corpo forestale della Valle d'Aosta e Sagf della Guardia di finanza sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona e provvedere alla riapertura della strada.<Nella notte un'altra valanga è caduta all'interno del Comune di Cogne, isolando la frazione Valnontey.

Dalle prime ore del mattino il maltempo ha allentato la presa al Nordovest e il fronte si è spostato verso est, con piogge in intensificazione su Lombardia e Triveneto, specie a ridosso delle Alpi, mentre la neve cade oltre i 1400m/1500m.

Il ramo meridionale della perturbazione ha coinvolto anche parte del Centro, seppur con fenomeni più deboli ed isolati, interessando fino ad ora prevalentemente Lazio, interne toscane, Umbria e Marche.

PROSSIME ORE.

Instabilità in intensificazione su Lombardia e Triveneto, soprattutto dal pomeriggio, con piogge e rovesci e neve sulle Alpi dai 1600m.

Temporanee schiarite al Nordovest, ma dal pomeriggio/sera recrudescenza dell'instabilità con piogge e temporali su Liguria e Piemonte, in estensione alla Lombardia occidentale.

A tratti instabile al Centro con alcuni rovesci e temporali che nel pomeriggio si estenderanno dalle interne tirreniche verso l'Adriatico, raggiungendo anche la costa.

Meglio al Sud, salvo qualche piovasco in arrivo entro sera su Campania, nord Sicilia e alta Puglia.