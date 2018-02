Maltempo con neve in arrivo sull'Abruzzo, Ordinanza di chiusura scuole in molti comuni

Dopo l'avviso del Centro Funzionale d'Abruzzo che ha comunicato l'allarme del dipartimento della Protezione Civile Nazionale di condizioni meteorologiche avverse n.° 18027 prot. Pre/0011319 del 24/02/2018 recante: “dalle prime ore di domenica 25 febbraio 2018, e per le successive 24-36 ore, si prevedono: nevicate al di sopra dei 500-700m su Abruzzo, in estensione dalla tarda mattinata a Lazio, Molise e Sardegna, con quota neve in progressivo calo fino a quote di pianura nel corso del pomeriggio/sera su Abruzzo, Molise ed a seguire sul Lazio, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino a localmente abbondanti sull’Abruzzo i sindaci di molti comuni abruzzesi stanno in queste ore emettendo ordinanze per la sospensione delle attività didattiche sul loro territorio.

Già nelle giornate precedenti era stato diramato l'avviso per la chiusure delle Università di L'Aquila, Teramo, Chieti e Pescara, le scuole resteranno chiuse nei comuni di L'Aquila, Chieti, Teramo, Città Sant'Angelo, Giulianova, Lanciano, Montesilvano, Fossacesia, Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro, Cugnoli, Avezzano