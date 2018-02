Maltempo in Abruzzo, scuole chiuse anche per la giornata di Martedì 26

Nuove ordinanze per la sospensione della attività didattiche anche per la giornata di domani vengono emesse in queste ore dai sindaci dei comuni abruzzesi dove già oggi le scuole di ogni ordine e grado sono rimaste chiuse.

È così a Penne (Pescara), Orsogna (Chieti), Vasto (Chieti), dove il sindaco Francesco Menna ha confermato per il 27 febbraio anche la chiusura del cimitero, della Villa comunale e dei parchi cittadini, aggiungendo che "la macchina dell'emergenza comunale è pienamente operativa fin dalle prime ore di questa mattina" così come, da ieri, il Coc.

L'invito è quello di evitare spostamenti se non indispensabili. Altre ordinanze sindacali per la chiusura delle scuole domani, 27 febbraio, arrivano anche da Pineto e Giulianova (Teramo).

In quest'ultimo caso il comune precisa che saranno sospese sia le attività didattiche, sia quelle amministrative. Strutture comunali come Sala "Buozzi", Sotto belvedere di piazza della Libertà e Auditorium del Centro socioculturale di via dei Pioppi, accessibili a richiesta.

La chiusura di due giorni delle scuole era già stata disposta, tra sabato e ieri, nei capoluoghi di provincia di L'Aquila, Pescara e Teramo, oltre che in molti altri centri della regione.