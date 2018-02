Maltempo in intensificazione, pioggia e neve sullo stivale

SI INTENSIFICA IL MALTEMPO - L'inverno torna a farsi sentire anche in Italia nel corso delle prossime 48 ore. L'alta pressione rimarrà infatti defilata in Atlantico ma nel contempo punterà verso la Scandinavia. Sul bordo orientale dell'anticiclone proseguirà l'afflusso di fredde correnti settentrionali che alimenteranno una circolazione di bassa pressione che dalle Baleari si porterà gradualmente verso i Balcani attraversando il nostro Stivale. Il tutto accompagnato da ventilazione sostenuta e clima di stampo invernale al Centro Nord, ancora mite invece al Sud.

MARTEDÌ- Seppur ancora lontana sui bacini più occidentali dello Stivale, la circolazione depressionaria sarà in grado di penalizzare molte parti della nostra Penisola.

Un fronte temporalesco interesserà dapprima la Sicilia occidentale puntando poi la Campania, la Lucania, il Molise e la Puglia settentrionale.

Nubi e precipitazioni sparse interesseranno anche il resto del Centro, il Nordovest ed entro fine giornata anche il medio-basso Triveneto. Tempo più asciutto invece su Est Alpi, Ioniche e Salento.

MERCOLEDÌ - Il centro di bassa pressione raggiungerà la Sardegna diretto verso l'Italia centrale.

Piogge, rovesci e temporali interesseranno così ancora una volta le regioni centro meridionali dello Stivale con fenomeni anche di moderata o forte intensità su Campania e localmente tra Lazio e Toscana. Qualche fenomeno interesserà ancora il Nordest, mentre inizierà a migliorare al Nordovest.

ANCORA NEVE, ANCHE A BASSA QUOTA - La neve cadrà martedì a bassa quota al Nordovest, a tratti in pianura su medio-basso Piemonte e interne ligure.

Fiocchi tra martedì e mercoledì a quote collinari o a tratti più in basso sul Triveneto così come sull'Appennino emiliano-romagnola, dai 700-1100 m su quello centrale, oltre i 1000-1400m su quello meridionale.

Le temperature saranno piuttosto basse al Nord mentre al Sud saranno più miti per i venti meridionali.