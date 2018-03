Maltempo su Nordest e tirreniche con NEVE sulle Alpi, schiarite al centro sud

L'ultima perturbazione interessa ancora questa mattina i settori tirrenici meridionali e l'estremo Nordest con rovesci sparsi che vanno ormai attenuandosi. Sul Nordest la neve è scesa sulle Alpi oltre i 1000/1300m, ma a tratti anche a quote più basse, con i fiocchi che sono riusciti ad abbassarsi fino a 700m sul Tarvisiano. Piogge invece a bassa quota, anche battenti, con accumuli pluviometrici di oltre 30mm nella notte sulle Prealpi Giulie, valori inferiori più ad ovest dove il grosso dei fenomeni si era concentrato già nella serata di ieri.

PIOGGE AL CENTRO-SUD. Il ramo meridionale della perturbazione ha interessato invece il Centro-Sud dello Stivale, segnatamente il versante tirrenico, anche se qualche fenomeno più sporadico è riuscito localmente a superare i crinali appenninici raggiungendo le coste marchigiane. Si segnalano accumuli pluviometrici dalla mezzanotte fino a 20mm in Umbria e sul Frusinate.



La perturbazione è ormai giunta al termine della sua attività sulla nostra penisola e le ultime piogge si attarderanno in mattinata sul Friuli, esaurendosi definitivamente entro le prime ore pomeridiane sui confini sloveni. Qualche fiocco interesserà i rilievi friulani, ma con limite neve in risalita con il passare delle ore, fin verso i 1400m. Ampie schiarite invece al Nordovest.

Al Centro-Sud schiarite, seppur offuscate dal passaggio di strati alti, ma addensamenti più compatti con ancora qualche goccia di pioggia sono attesi su alta Toscana e Appennino laziale.

In serata nuova perturbazione in arrivo da ovest con peggioramento a partire da Sardegna, regioni centro-settentrionali tirreniche e Nordovest.