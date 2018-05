Maltempo su molte regioni, sopratutto al Centro-Nord. Cresce il livello dei fiumi in Piemonte

Il vortice mediterraneo che da giorni staziona intorno all'Italia è responsabile di diffuse condizioni di maltempo a fasi alterne su molte regioni, in particolare al Centro-Nord e Sardegna che sono le zone più coinvolte.

NORD: La pioggia battente che interessa il Piemonte ha favorito accumuli pluviometrici solo dalla mezzanotte di oltre 60mm sulle vallate cuneesi che, sommate a quelle delle 24 ore precedenti, raddoppiano toccando i 120m.

E proprio nel Cuneese alcuni corsi d'acqua iniziano ad ingrossarsi, tra tutti il Tanaro che nella zona di Mondovì ha superato all'alba il livello di guardia, mentre in giornata è atteso un innalzamento anche del Po nella zona di Carignano, poco prima del suo ingresso a Torino.

Piove anche su gran parte dei restanti settori del Nord Italia, specie a nord del Po, mentre fenomeni sporadici o assenti interessano l'Emilia Romagna.

CENTRO: Anche le regioni del Centro Italia sono alle prese con frequenti condizioni di maltempo, in particolare il versante adriatico, già giovedì coinvolto da piogge intense.

Piogge e rovesci si sono spostati sulle Marche mentre in Abruzzo, nonostante una loro attenuazione, si registrano allagamenti allagamenti in scantinati e sottopassi, come a Pescara, Teramo e Montesilvano, tanto che i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per risolvere diverse situazioni.

SARDEGNA: In Sardegna continua il maltempo, seppur a chiazza di leopardo, e nella notte si sono accumulati altri 30mm di pioggia nel Cagliaritano, mentre sul resto dell'isola la situazione è andata relativamente migliorando, tanto che la regione la Protezione Civile ha abbassato il livello di allerta da rosso ad arancione.

E' stata provvidenziale giovedì la chiusura della strada statale 200 che collega Castelsardo con Lu Bagnu.

Nella serata di ieri infatti un grosso masso si è staccato dal versante cadendo sulla carreggiata, fortunatamente senza veicoli in transito.

PROSSIME ORE: Al Nord l'instabilità si concentrerà soprattutto in prossimità delle zone alpine e appenniniche, al Centro-Sud lungo la dorsale, dove sono attesi fenomeni anche temporaleschi nel pomeriggio in locale sconfinamento alle coste tirreniche.

Stessa sorte per la Sardegna, con rovesci e temporali pomeridiani che dall'interno cercheranno di sconfinare a tratti costieri, specie occidentali.