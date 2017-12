Maltempo sull'Italia, tanta pioggia e neve sul bel Paese

La perturbazione Atlantica, pilotata da un vortice di bassa pressione che va approfondendosi sulla Francia sta generando un peggioramento al Nord, dove piogge e rovesci avanzano da ovest ad est interessando gran parte delle regioni, ad eccezione dei settori orientali che si affacciano all'Adriatico. I fenomeni più intensi interessano fino ad ora la Liguria centrale, con gli accumuli che superano localmente i 40mm sul Genovese.

NEVE A QUOTE COLLINARI.

Ma sulle Alpi le basse temperature dell'ultimo periodo stanno favorendo nevicate a quote pressoché collinari. Nevica infatti a partire da quota 600m in Piemonte, a tratti fino 400m sul Verbano. Nevica, seppur più debolmente, anche sull'arco alpino centro-orientale da quota 600/800m, seppur in nottata qualche fiocco sia riuscito ad imbiancare la conca di Bolzano a quote ancora inferiori.

MALTEMPO SUL TIRRENO.

Gli effetti della stessa perturbazione si estendono più a sud lungo il Tirreno, con interessamento della Sardegna dove sono giù caduti oltre 50mm di pioggia sul Sassarese. Piogge e rovesci segnalati dalla Toscana fino alla Campania con neve sulle rispettive zone appenniniche dai 1400m di quota, fino a 1200m sulla dorsale tosco-emiliana occidentale. Gli accumuli più importanti interessano fino ad ora la Versilia, con punte di oltre 70mm in 24 ore.

PREVISIONI.

La perturbazione avanzerà verso est intensificandosi in giornata provocando precipitazioni diffuse su tutto l'arco alpino e prealpino centro-orientale con quota neve sui 600/800m, a tratti più in alto sulle Prealpi lombarde. Tenderanno invece ad attenuarsi i fenomeni al Nordovest e Sardegna, dove in serata giungeranno alcune schiarite. Fenomeni diffusi e intensi invece sulle aree tirreniche, in particolare al pomeriggio sul Lazio e in serata su Campania e Sicilia. Sul corrispondente versante adriatico i fenomeni saranno decisamente più deboli, a tratti assenti lungo le coste centrali, riparate dall'Appennino, dove la quota neve continuerà ad oscillare tra 1200 e 1400m.