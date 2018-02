Maltempo sulla Penisola, pioggia, vento e neve nelle prossime ore, temporaneo miglioramento domenica

SITUAZIONE - Aria fredda giunge dal Nord Europa sull'Italia alimentando un vortice sul Centronord, responsabile di rovesci e nevicate a quote basse, se non a tratti in pianura sull'Emilia Romagna e in collina tra Toscana e Marche Il Sud viene ancora interessato dalla coda del fronte giunto ieri, con precipitazioni in genere più deboli e localizzate ma vento forte.

METEO PROSSIME ORE: il vortice evolverà lentamente verso Adriatico e Balcani. Ancora piogge sul Nordest con neve in collina o in pianura sull'Emilia Romagna, specie tra modenese, bolognese, forlivese e riminese. Fiocchi a tratti in pianura non esclusi anche sul Veneto ma con pioggia prevalente. A fine giornata non esclusa neve anche a Rimini.

Molto instabile al Centro con piogge e rovesci sparsi, localmente a sfondo temporalesco, con neve in calo fin verso i 300-500m in giornata tra Toscana, Umbria e Marche specie settentrionali; entro sera fiocchi non esclusi a tratti fino in pianura sul Montefeltro e fin sulla costa pesarese. Neve in calo sin verso i 400-700m anche tra Lazio e Abruzzo in serata.



Per quanto infine riguarda il Sud piogge sparse sono attese specie tra Campania, Lucania e Calabria, anche in Sicilia; fenomeni più scarsi sul basso versante adriatico. Locali rovesci anche in Sardegna, specie occidentale, con neve fin sotto i 700-1000m.

Quota neve in calo fino a 800-1200m a fine giornata anche sull'Appennino.

Generale ma temporaneo miglioramento, residua variabilità al Sud e Sardegna con ancora qualche fenomeno nevoso a quote basse, specie Sardegna occidentale e Puglia garganica, ma in esaurimento. Qualche pioggia invece possibile sulla Liguria, specie centrale, in estensione entro fine giornata al Nordovest qui con fiocchi a quote collinari, ma in genere fenomeni deboli.

Temperature in generale calo anche al Sud, minime rigide quasi ovunque con diffuse gelate sulle aree interne del Centronord.

La tregua potrebbe tuttavia essere breve, la prossima settimana si preannuncia infatti fredda e instabile.