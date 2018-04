Maltrattamenti Asilo "Cip e Ciop":Marika Rapele, Giuliana Colaiuda e Costantina Bucci Condannate

All'asilo nido Cio e Ciop di Pettino (L'Aquila) ci furono maltrattamenti delle insegnanti verso i bambini, tutte e tre condannate a due anni (più cinque di interdizione dai Pubblici Uffici) le educatrici incastrate dalle telecamere della Squadra Mobile della Polizia dell'Aquila (coordinati dal sostituto procuratore David Mancini).

Dopo un vero braccio di ferro tra accusa, parti civili e difese si è chiuso ieri pomeriggio dopo una breve camera di consiglio da parte del giudice Adolfo Di Zenzo, il processo a carico della 38enne Marika Rapele, di Alatri (Frosinone), Giuliana Colaiuda, di 35 anni di Barano di Tornimparte e Costantina Bucci, aquilana di 35 anni.

Seppure il pm onorario Ilaria Prezzo aveva chiesto la condanna a 4 anni di reclusione per la prima, in quanto avrebbe maggiormente posto in essere i maltrattamenti sui bimbi e 3 anni per le altre, per il giudice tutte in concorso avrebbero agito allo stesso modo e per questo tutte e tre sono state condannate a 2 anni di reclusione.

Una sentenza coraggiosa che scava un profondo solco, sottolineando come, in una struttura di tal tipo nessuno può girare lo sguardo altrove pensando che un atteggiamento sbagliato non lo riguardi.

L'indagine, scattata dopo la denuncia di due ex operatrici che, ascoltate durante il processo, hanno confermato i maltrattamenti dei bimbi descrivendo le crude immagini registrate dalla mobile.

I bambini venivano, a loro dire, imboccati per forza anche quando mostravano di non avere fame, bimbi in alcuni casi presi a forza e strattonati, tenuti per punizione sul seggiolone anche per ore, a volte incustoditi e senza ricambio dei pannolini.

Tutto questo tra rimproveri, urla e frasi offensive verso i genitori degli stessi.

Le condannate hanno più volte provato a spiegare le immagini al giudice, ma senza riuscirvi in pieno, di qui la condanna.

Gli avvocati delle difese rappresentati da Stefano Rossi, Ferdinando e Manuela Paone hanno già annunciato il sicuro ricorso.