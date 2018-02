Maltrattamenti in famiglia, la polizia arresta 22enne di Avezzano

Nel pomeriggio di ieri, gli Agenti del Commissariato di P.S. di Avezzano hanno tratto in arresto A.D.B. di anni 22, avezzanese, per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Nelle prime ore del pomeriggio, la madre del ragazzo, a seguito dell’ennesima lite avuta con il figlio, si è presentata presso gli uffici del Commissariato, in evidente stato di agitazione, per denunciare il comportamento aggressivo e violento del figlio.

La donna ha riferito che, poco prima, verso l’ora di pranzo, c’era stata ancora una volta una furiosa lite con il ragazzo, alla presenza dei fratelli minori, in quanto lo stesso non accettava la separazione dei genitori.

Il ragazzo, dopo la violenta discussione, si è impossessato di un grosso coltello da cucina e si è diretto all’abitazione del nuovo compagno della madre per aggredirlo.

Gli operatori sono intervenuti immediatamente presso l’abitazione dell’uomo dove hanno bloccato il ragazzo e nel corso della perquisizione personale hanno rinvenuto l’arma e sostanza stupefacente, gr. 4.96 di hashish.

Il ragazzo è quindi stato tratto in arresto per il reato di maltrattamenti in famiglia e denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e posto in regime degli arresti domiciliari presso l’abitazione paterna.