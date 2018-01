Mangiarono a sbafo e rubarono auto del ristoratore, individuati e fermati dalla polizia

Mangiano a sbafo e portano via l'auto alla moglie del ristoratore: protagonisti dell'episodio un romeno 40enne e una donna di 44 anni, entrambi residenti a Vasto. L'uomo è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Vasto per furto aggravato e insolvenza fraudolenta in concorso; la donna invece è stata denunciata per insolvenza fraudolenta.

La coppia, dopo avere mangiato in un ristorante del posto, non ha pagato il conto da 54,5 euro, andando via a bordo dell'auto della moglie del ristoratore, abbandonata successivamente in corso Plebiscito; a portare via le chiavi dell'auto era stato il romeno.

I due erano poi stati individuati e fermati dagli agenti di polizia. Il 40enne dopo essere stato arrestato è stato giudicato per direttissima patteggiando una pena di sei mesi di reclusione e 300 euro di multa.