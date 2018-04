Manifestazione No Snam, il Vescovo Fusco aderisce e invita alla partecipazione

Quelle del Vescovo Fusco sono parole importanti; la Chiesa è partecipe e vicina alle lotte per la difesa dell'ambiente e dei Beni comuni. Ricordiamo i meravigliosi documenti elaborati dalla Conferenza Episcopale Abruzzo - Molise per difendere il mare Adriatico dal progetto Ombrina.



Il comunicato ufficiale* che abbiamo letto sul sito della Diocesi costituisce un ulteriore sprone per le decine di attivisti e i tantissimi semplici cittadini che si stanno adoperando in questi giorni per la migliore riuscita della Manifestazione del 21 aprile.