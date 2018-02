Manifestazione antifascista e antirazzista dell'ANPI Nazionale a Macerata, L'Aquila aderisce

Quello che è accaduto sabato scorso è un fatto di gravità inaudita. Le dichiarazioni giustificazioniste di questi giorni non sono accettabili: le vittime, per alcune forze politiche, sono addirittura diventate i colpevoli, in una mistificante e intollerabile inversione di ruoli.

Non possiamo essere d'accordo con chi invita a tenere bassi i toni mentre è indispensabile denunciare con chiarezza e senza ambiguità il pericoloso affermarsi con sempre maggiore frequenza e gravità di episodi dettati dall'odio e dal razzismo.

Per questo invitiamo L'Aquila antifascista, antirazzista e democratica a scendere in piazza a Macerata sabato 10 febbraio per costruire tutti insieme una rinnovata stagione di impegno per la libertà, la solidarietà e la convivenza civile.

