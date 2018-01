Masterchef Italia, giovedì 1 febbraio in onda puntata registrata sul Gran Sasso

Giovedì 1 febbraio l’esterna della sfida tra i cuochi della settima edizione di Masterchef Italia, programma in onda ogni giovedì sera su Sky Uno, arriverà in Abruzzo, nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. La location individuata da Endemol Italia, in collaborazione con i tecnici del Parco, sarà quella di Lago Racollo, nella splendida cornice di Campo Imperatore, cuore dell’area protetta.

I concorrenti dovranno sfidarsi in un menù di montagna facendo ricorso alle materie prime del posto selezionate e fornite dai produttori locali, opportunamente segnalati dall’Ente Parco, quali: formaggio pecorino, farro, carne di agnello, patate di montagna e fagioli.

Per questa speciale occasione infatti, è stata intenzioni dell’Ente Parco sottolineare lo stretto legame tra i paesaggi incontaminati, la natura protetta e lo straordinario patrimonio gastronomico che da millenni viene custodito in questo territorio. E gli organizzatori della trasmissione hanno da subito condiviso tale proposta intuendone le potenzialità sia nell’ambito della gara che delle riprese girate sul posto.

“La natura è cultura” - dichiarazione il Presidente del Parco Tommaso Navarra – “ed in questo caso è cultura enogastronomica di un territorio eccezionale anche per la propria tradizione agra silvo pastorale millenaria. Con la sua rete di agricoltori custodi il Parco è concretamente presente a presidio e sviluppo delle produzioni tipiche.”

La puntata, girata nello scorso mese di giugno, rappresenta una delle location più spettacolari della settima edizione di Masterchef ed è lo stesso chef e giudice Bruno Barbieri nelle fasi iniziali del programma ad introdurre l’area protetta ed i suoi paesaggi spettacolari.