Meteo, mercoledì breve tregua, da giovedì nuovo maltempo, poi ritorna il freddo

SITUAZIONE METEO, MARZO PROSEGUE MOLTO DINAMICO - Non c'è traccia di alta pressione in Europa ormai da diverso tempo, il Vecchio Continente rimane così 'preda' di numerosi vortici ciclonici e perturbazioni. Lo sconquasso generato dal potente stratwarming di febbraio ha lasciato il segno, con un dinamismo meteo continuo in sede europea che si protrarrà anche nei prossimi giorni. Dal 17-18 si avrà poi con molta probabilità anche una nuova ondata di freddo artico a partire dall'Europa nord orientale.

METEO ITALIA, BREVE E PARZIALE TREGUA TRA MARTEDI' E MERCOLEDI' - Per quanto riguarda l'Italia, dopo i rovesci di lunedì il tempo tenterà di stabilizzarsi almeno parzialmente. Martedì ancora qualche locale rovescio o temporale su Nordest, regioni del Centro, Campania e Calabria tirrenica, ma meno diffuso rispetto a lunedì e in esaurimento entro fine giornata; altrove già asciutto.

Mercoledì generale tregua con al più fenomeni isolati su rilievi del Triveneto e alta Toscana, più sole altrove e temperature in aumento su valori miti.

GIOVEDI' SI APRE UNA NUOVA FASE INSTABILE CON INTENSA PERTURBAZIONE - La tregua sarà breve: giungono ulteriori conferme sull'arrivo di una nuova e piuttosto intensa perturbazione atlantica giovedì, con passata di piogge e temporali da Ovest verso Est specie al Nord e centrali tirreniche. Altre nevicate interesseranno così l'arco alpino mediamente dai 1000-1500m, ma anche più in basso tra Piemonte e Valle d'Aosta.

Venerdì giornata di transizione con ancora variabilità e locali rovesci, mentre nel prossimo weekend si prospetta una nuova ondata di maltempo ma questa volta con temperature in calo e possibili risvolti nevosi ancora tutti da valutare ( ad oggi non è possibile fornire precisi dettagli su quota neve e aree interessate, seguiranno importanti aggiornamenti ).