Neve al centro sud, freddo gelido su tutta penisola

L'aria gelida siberiana dilaga praticamente su tutta Italia salvo l'estremo Sud, alimentando una circolazione ciclonica che ha portato a ulteriori nevicate fin sul mare in Campania. Nevica e imbianca anche in centro per la seconda volta in meno di 48 ore a Napoli, forti disagi all'aeroporto di Capodichino; un evento che non accadeva da 33 anni. Neve fitta anche a Caserta con la Reggia imbiancata, neve a Capri, sulla costiera amalfitana, neve su tutta la Campania interna con temperature abbondantemente sottozero, come Avellino, Benevento, dove fiocca con -3°C. Tantissimi disagi alla circolazione per ghiaccio e neve sulle strade con traffico in alcuni casi paralizzato. Neve anche sul Lazio meridionale e a Ponza.

NEVE ANCHE IN COSTA SMERALDA, BUFERE SULLE ADRIATICHE, TANTA NEVE SULLE MARCHE - Gelo e neve hanno raggiungo anche la Sardegna, in particolare la Costa Smeralda con bufera di neve a Olbia dove è tutto bianco; bianca anche la Maddalena.

Nel frattempo le adriatiche rimangono bersaglio di rovesci nevosi che dal mare si spingono fin sull'entroterra.

Neve a tratti intensa e a caratterei di bufera in particolare sulle Marche, con accumuli fino 30-40cm sulla costa in particolare tra Pesaro e Ancona, fino a oltre 60-80cm sulle aree interne a partire dalle zone collinari con tanti disagi e pericolo ghiaccio.

Rovesci di neve stanno interessando anche la costa romagnola, Rimini, Ravenna, Cesena a tratti anche il Polesine.

La neve non ha risparmiato ieri sera anche Abruzzo, Molise, Puglia con neve fino a Bari. Per quanto riguarda il Nord qualche debole nevicata ha interessato ieri il basso veneziano, le Prealpi lombarde e a tratti il Piemonte occidentale.



GELO INTENSO DALLE ALPI A BARI - Dove non nevica, il gelo si fa più intenso. Temperature diffusamente e ampiamente sottozero congelano quasi tutta l'Italia dalle Alpi alla Puglia, Campania. Temperature fino a -2/-5°C si registrano sulla costa dalla Romagna a Bari, fino a -7/-9°C sulle aree interne del Centro, ben -3°C a Roma; sottozero anche la Campania. Temperature glaciali al Nord con valori fino a -7/-9°C anche in Valpadana, fino a -18/-20°C sulle Alpi a 1500m, ben -21°C ad Asiago! Gelo anche sull'Appennino centro-settentrionale con valori fino a -15°C a 1000-1500m, -10°C all'Aquila. Purtroppo il freddo intenso aggredisce anche le aree terremotate: ben -15°C ad Amatrice.

METEO PROSSIME ORE - Ancora rovesci di neve fin sulle spiagge sulle Adriatiche dalla Romagna sulla Puglia, fino al brindisino.

Neve anche tra Campania e Basilicata, in collina sulla Calabria specie settentrionale, qualche fiocco anche su Toscana orientale, Umbria e appennino laziale. Rovesci anche in Sardegna con neve in collina o a tratti fin sulla Costa Smeralda. Neve sotto i 1000m sulla Sicilia settentrionale ma non in pianura.