Nevicate copiose in arrivo sulle Alpi, variabilità meteo altrove

Una profonda ed energica circolazione depressionaria, con centro motore sul Mare di Norvegia, influenzerà le condizioni meteorologiche di gran parte dell'Europa centrale nei prossimi giorni, convogliando forti correnti nord-occidentali di origine atlantica che raggiungeranno anche l'arco alpino da martedì, con raffiche oltre i 100 km/h sui settori centro occidentali.

NUOVE NEVICATE IN ARRIVO SULLE ALPI -Questo intenso flusso proveniente dai quadranti nord-occidentali rinnoverà nuove nevicate sulle Alpi, in particolar modo nei versanti esteri tra Francia, Svizzera e Austria con accumuli che qui potrebbero risultare nuovamente abbondanti a quote medio-alte.

Ma i fenomeni nevosi si faranno strada anche sui rilievi alpini del Nord Italia, specie sulla Valle d'Aosta centro-occidentale, in località come Courmayeur, Cervinia e La-Thuile, sui settori confinali del Piemonte come Sestriere, Claviere, Bardonecchia, Usseglio e dell'alta Lombardia a Livigno e a Madesimo e poi anche sull'Alto Adige, Cadore e Alpi friulane.

LIMITE NEVICATE - Quota neve inizialmente oltre i 200/400 metri tra questa sera e le prime ore di domani, in rialzo poi nella seconda parte di martedì con limite in risalita oltre i 500/700 m sui settori altoatesini, 1300/1600 m su quelli occidentali.

Nuovo calo nella giornata di mercoledì con fiocchi sino a 400/800m.