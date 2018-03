Nevicate su gran parte dell'Italia

Come nelle attese è arrivata la perturbazione atlantica che sta portando nevicate fino in pianura su gran parte del Nord; per ora interessato soprattutto il Nordovest. Le nevicate risultano in genere deboli, al più a tratti moderate, ma stante le temperature diffusamente sottozero gli accumuli risultano facili, per quanto modesti con diffuse imbiancate. Nevica e imbianca in particolare su Piemonte, Liguria fino alla Riviera da Imperia a Savona, Genova, La Spezia; neve anche in Lombardia, Emilia Romagna, con fiocchi da Milano a Bologna, Rimini, nevica anche tra Ferrarese e il Veneto in particolare centro-meridionale con fiocchi a Verona, Padova, Rovigo.

La neve ha raggiunto anche le pianure del Centro stante le temperature molto basse fin sulla costa, in particolare in Toscana, quasi tutta bianca con accumuli localmente anche di 5cm in pianura. Nevica a tratti moderato su gran parte della Regione con fiocchi da Firenze a Grosseto, imbiancata anche la costa di Livorno, Pisa, la Versilia con 0°C, fiocchi su Elba e Giglio.

Neve nella scorsa notte pure sul Lazio con fiocchi nuovamente a Roma (misti a pioggia ) ieri sera, poi Frosinone, Viterbo, Rieti.

Locali nevicate si spingono inoltre tra Umbria, Marche e Abruzzo fin sulla costa.

Locali nevicate hanno nuovamente interessato anche il Sud, in particolare la Campania fin sulle pianure interne con breve imbiancata anche a Napoli; neve pure su Lucania, medio alta Puglia e nord della Calabria con fiocchi a Bari e Cosenza.

Gran parte d'Italia questa notte è rimasta sottozero anche in pianura in particolare su tutto il Nord, ma anche il Centro, specie Toscana e su Campania interna, Basilicata, medio-alta Puglia. I valori spaziano mediamente tra -3°C e 1°C. ecciezion fatta per la Sicilia dove si registrano 20 gradi sopra lo zero.

Valori già in deciso aumento tra basso Lazio e coste campane, oltre che su bassa Calabria, Sardegna ma soprattutto Sicilia dove i venti di Scirocco hanno fatto impennare le temperature: tra Palermo e Messina lungo la linea di costa si registravano già picchi di 19°C alle 4:00 del mattino! Le temperature saranno destinate ulteriormente ad aumentare specie da Lazio e Abruzzo in giù.

METEO PROSSIME ORE - Deboli nevicate fino in pianura al Nord, a tratti moderate sull'Emilia Romagna dove avremo gli accumuli maggiori. Neve in pianura anche su alta Toscana ( qui accumuli a tratti superiori agli 8cm ), nord Umbria, alte Marche, graduale passaggio a pioggia in pianura altrove.