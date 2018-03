Noleggio bus, in Abruzzo oltre il 16% non in regola con revisione

Il 16,18% degli autobus per trasporto persone destinati a servizio di noleggio con conducente immatricolati in Abruzzo non risulta in regola con la revisione.

E' quanto emerge dall'analisi, su dati ufficiali del Ministero dei Trasporti, svolta da Facile.it, portale italiano per la comparazione di tariffe RC auto e altri servizi. Si tratta di 111 mezzi, su un totale di 686, presenti nell'Archivio Nazionale dei Veicoli gestito dalla Motorizzazione.

Rientrano nella categoria veicoli utilizzati per gite scolastiche o tour turistici.

A livello nazionale la percentuale di questi mezzi non in regola è 18,62% (5.482 su 29.434), dato vicino al 19,50% delle auto private.

In base ai calcoli di Facile.it la provincia con la percentuale più alta di questo tipo di bus non revisionati è L'Aquila (29,30%), seguono Chieti (13,69%), Pescara (13,16%) e Teramo (9,77%). Facile.it precisa che tra i veicoli non in regola potrebbero esserci anche quelli non più in uso, ma è impossibile conoscerne il numero preciso.