Nuova aggressione al carcere di Teramo, l'allarme della UIl penitenziaria

Pugni in faccia e diversi giorni di prognosi. Questo è quanto ci racconta il bollettino del carcere teramano che, dopo la vile aggressione di ieri subita da un'assistente donna di polizia penitenziaria ad opera di una detenuta extracomunitaria, acquisisce i gradi di vero e proprio bollettino da guerra, a ritornare sulla notizia è Mauro Nardella vice segretario regionale della Uil Penitenziari. Non abbiamo fatto in tempo a raccontare della brutalità alla quale abbiamo assistito ieri ed ecco che un'altra vile aggressione perpetrata a danno di un poliziotto penitenziario ha riempito di rabbia l'umore dei tanti colleghi stufi oramai di sottostare alla cruda realtà del carcere teramano fatto di sovraffollamento, carenza di personale e tanti circuiti penitenziari che di fatto rendono impossibile la gestione serena della struttura.

Questa volta è toccato ad un ispettore il quale, in maniera del tutto imprevista e del tutto ingiustificata, si è visto scagliare addosso una scarica di pugni che l'hanno messo praticamente KO. Prontamente soccorso, l'ispettore è stato dapprima curato e poi costretto a tornarsene a casa con diversi giorni di prognosi e con la paura, oltre che con la certezza, che quando tornerà a lavorare non lo farà più con la serenità che per decenni lo ha accompagnato nella sua professione.

Arrivati a questo punto pretendiamo l'intervento del provveditorato dell'amministrazione penitenziaria affinché metta subito ordine alla questione è restituisca, ammesso che ci riesca, la serenità ai poliziotti penitenziari sempre più bersaglio di deficienze amministrative prima ancora di aggressioni fisiche, sottolinea il sindacalista.

Per mantenere alta l'attenzione la Uil indice lo stato di agitazione di tutto il personale riservandosi di procedere con più eclatanti manifestazioni di protesta qualora non dovessero manifestarsi serie ed auspicabili risoluzioni da parte dell'amministrazione.