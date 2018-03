Ora legale, lancette avanti di un'ora nella notte tra il 24 e 25 marzo

L’ora solare, che ci ha accompagnati per tutto l’inverno, lascerà spazio all’ora legale il passaggio avverrà nella notte di domenica 25 marzo alle 2.00, bisognerà spostare le lancette alle 3.00.

Il consiglio è quello di impostare il nuovo orario già alla sera prima di andare a dormire, specie se si avranno impegni il giorno dopo. Ovviamente vale solo per quelli classici, anche se ormai se ne vedono pochi in giro, mentre per dispositivi elettronici l’aggiornamento avviene automaticamente grazie a internet.

Il passaggio all’ora legale ci farà dormire di meno, ma solamente per una notte. Per il resto, si potrà beneficiare di una serie di vantaggi, per tutti, giornate più lunghe e con un’ora in più di luce.

Per quanto riguarda l’aspetto economico, invece, è appurato che durante il periodo in cui l’ora legale è in vigore, si ha un discreto risparmio energetico e, di conseguenza, costi inferiori sulle bollette.

Tra tanti benefici, però, ci sono alcuni aspetti “negativi”. Stando a quanto riportato da alcuni studi scientifici, infatti, sembra che il cambio dell’orario possa influire sull’umore delle persone. Nulla di esagerato, visto che nell’arco di un paio di giorni tutto torna alla normalità, bisogna dare tempo al proprio organismo di adattarsi ai nuovi ritmi.