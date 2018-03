Pasqua, Lotterie abusive, la GdF sequestra premi e sanziona esercenti

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio disposta in occasione delle imminenti festività pasquali dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di L’Aquila, sono stati avviati accurati controlli volti ad accertare il possibile svolgimento di operazioni a premio e lotterie da parte di esercenti non autorizzati.

In tale ambito i Finanzieri del Nucleo Mobile della Compagnia di Sulmona, hanno effettuato mirati controlli nei confronti di alcuni esercizi pubblici (supermercati - bar – tabaccherie) che, in base alle informazioni preliminarmente acquisite, risultavano aver illegittimamente organizzato delle riffe, vale a dire lotterie private con premi in natura assegnati mediante sorteggio di numeri. Ciò in totale dispregio della normativa di settore contenuta nel DPR 430/2001.

I giochi a premi illegali scoperti dalle Fiamme Gialle si svolgevano infatti in luoghi pubblici con tanto di rappresentazione dei numeri vincenti e dei relativi premi su appositi tabelloni.

I premi messi in palio, costituiti da prodotti alimentari di vario genere tipici della tradizione pasquale, di valore pari a circa un migliaio di euro, ed i biglietti posti in vendita, al prezzo unitario di 3 euro, venivano sottoposti a sequestro amministrativo e agli organizzatori veniva comminata una sanzione che prevede il pagamento di una somma da € 1.032 ad € 10.329.

La Guardia di Finanza è quotidianamente impegnata nel contrasto qualsiasi pratica abusiva di gioco o lotteria nel rispetto delle regole ed a tutela dei cittadini.