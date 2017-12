Peggioramento sull'Italia per il 27-28 dicembre, perturbazione atlantica con NEVE sulle Alpi

Se da un lato appare ormai abbastanza chiara e consolidata l'evoluzione per il 24, 25 e 26 dicembre, lo scenario per i giorni successivi presenta ancora qualche margine di incertezza. Le emissioni modellistiche odierne, tuttavia, confermano quando mostrato ieri e convergono verso un peggioramento del tempo su parte dell'Italia.



Il tutto sarebbe legato all'ingresso delle correnti nord-atlantiche sull'Europa centrale, con coinvolgimento anche del Mediterraneo e di conseguenza la Penisola italiana. Il vasto anticiclone che dominerà la scena nel weekend pre-natalizio e fino al giorno di Natale, tenderà poi a perdere velocemente la sua forza ritirandosi verso Est e aprendo la strada a fronti nuvolosi provenienti da Francia, Spagna e Isole Britanniche.

Tra il 27 e il 28 dicembre appare probabile il transito di una perturbazione con traiettoria Ovest Est.

Perturbazione la cui entità deve essere ancora ben inquadrata e sulla quale, ad oggi, non avrebbe quindi senso concentrarsi più di tanto. Il coinvolgimento maggiore appare decisamente più probabile per le regioni settentrionali e parte di quelle centrali (segnatamente i versanti tirrenici e la Sardegna), mentre il Sud rimarrebbe più ai margini per lo meno in una prima fase.

L'aria particolarmente mite presente nei giorni precedenti non favorirà una quota neve particolarmente bassa: è lecito attendersi, in presenza di precipitazioni moderate, NEVE sulle Alpi in genere a partire dai 1000-1500m, con fiocchi fin verso i 700-800m limitatamente al Piemonte e NO della Lombardia. Pioggia in pianura.



Trattandosi di una linea di tendenza a 6-7 giorni, è inevitabile avere a che fare con un'attendibilità ancora modesta.