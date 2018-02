Pensionato morto in casa, giallo a Monteodorisio

La Procura della Repubblica di Vasto ha aperto un fascicolo per omicidio contro ignoti a seguito del ritrovamento di Antonio Lizzi, 69 anni, privo di vita ieri sera nella sua abitazione in contrada Marracola a Monteodorisio.

A fare la scoperta del cadavere un parente che non aveva notizie da alcuni giorni ed ha trovato il pensionato riverso a terra dietro la porta.

Le indagini sono coordinate dal procuratore della Repubblica di Vasto Giampiero Di Florio che si è recato per un sopralluogo predisponendo il sequestro dell'immobile.

L'abitazione non presentava segni di effrazione né sarebbe stata messa a soqquadro. Al lavoro i carabinieri della Compagnia di Vasto, agli ordini del maggiore Amedeo Consales, per individuare il responsabile assieme ai colleghi del gruppo operativo del comando provinciale di Chieti.

Sul corpo dell'uomo, che viveva da solo con un figlio disabile, dopo la morte della moglie, all'apparenza non si vedono segni di violenza, e l'ipotesi fatta dagli inquirenti è che il decesso sarebbe avvenuto da un paio di giorni, ma per una conferma si attenderà l'esito dell'autopsia.

L’anziano era in pensione dopo aver lavorato alla Siv, attuale Pilkington. In paese lo descrivono come una persona tranquilla.