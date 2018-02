Persiste ondata di piogge al Centrosud, nevicate in bassa quota al centro

SITUAZIONE: il Paese si appresta ad una settimana invernale, infatti una circolazione di bassa pressione, alimentata da correnti più fredde dal'est Europa, si sta approfondendo sul Centrosud Italia. Tempo quindi instabile su diverse regioni del Paese con fiocchi di neve fino a quote collinari sulle Marche.

PREVISIONI PROSSIME ORE: Al Nord ultimi fenomeni sulla Dorsale emiliana e romagnola con fiocchi di neve fino a 300-400 m altrove cieli in prevalenza nuvolosi ma senza conseguenze, clima tuttavia freddo invernale per l'affluire di correnti fredde dai quadranti orientali, massime non oltre 7-8°C. Al Centro tempo uggioso sulle Marche con fiocchi di neve in collina fino a 400-600 m; piogge sull'Abruzzo con neve in calo fino a 600-800 m entro la sera. Avvio discreto sulle regioni tirreniche ma in via di peggioramento nel corso del pomeriggio-sera con piogge sparse e neve in calo fino a 500 m sull'Umbria e 900-1200 m sul Lazio.

Meglio sulla Toscana con schiarite anche ampie. Instabile anche sulla Sardegna con piogge sparse in spostamento sui settori nordorientali dell'Isola. Al Sud giornata piovosa su Campania, Molise, alta Puglia e Basilicata con progressivo calo del limite della neve fino a 600-800 m in serata (si mantiene oltre 1000-1200 m su Campania e Basilicata). Nel corso del pomeriggio-sera tende a peggiorare anche sul resto della Puglia, Calabria e nord della Sicilia con piogge e qualche acquazzone.

TEMPERATURE: in diminuzione al Nord e regioni del versante adriatico, flessione più lieve sulle regioni del versante tirrenico, Isole maggiori ed estremo Sud.

VENTI: venti fino a tesi di Grecale su medio-alto Adriatico e di tramontana e Maestrale sui mari di Ponente e Isole Maggiori.

Venti di scirocco su basso Adriatico, situazione più tranquilla sullo Ionio.

MARI fino a molto mossi o localmente agitati.