Perturbazione in transito al Centro-Nord, altra NEVE sulle Alpi

Pilotata da una profonda depressione presente tra Francia settentrionale e Inghilterra una perturbazione sta attraversando l'Italia determinando condizioni maltempo al Nord e su buona parte delle regioni centrali, in particolare su quelle del versante tirrenico.

I fenomeni più intensi riguardano la fascia a ridosso dei rilievi alpini, la Liguria di Levante e l'alta Toscana, tanto che gli accumuli pluviometrici più rilevanti si registrano sullo Spezzino, dove dalla mezzanotte si sfiorano i 40mm di pioggia.

Piogge piuttosto insistenti anche tra alta Toscana e dorsale emiliana occidentale, con accumuli anche in questo caso fino a 40mm sull'Appennino Parmense.

Sull'arco alpino invece ha ripreso a nevicare, con fiocchi che cadono a partire dai 1300m circa sulle zone occidentali, a quote leggermente superiori su quelle orientali dove i fenomeni in atto sono al momento più deboli.

Sulle regioni centrali adriatiche e al Sud la perturbazione si manifesta con il passaggio di nubi medio-alte e stratificate che offuscano il cielo. In mattinata addensamenti si sono compattati sulla dorsale abruzzese-laziale e sull'alta Puglia, da cui sono scaturite alcune piogge deboli e sparse.

PROSSIME ORE.

Molte nubi insisteranno al Centro-Nord per il resto della giornata, anche se con fenomeni che rimarranno deboli fino al pomeriggio, in attesa di un'intensificazione serale su Levante Ligure e Val Padana centrale quando sono attesi anche temporali. Neve sulle Alpi oltre i 1500/1700m. Nuvoloso al Centro-Sud con qualche pioggia debole sul versante tirrenico, in intensificazione in serata in Toscana con alcuni temporali in sconfinamento a Umbria e Marche.